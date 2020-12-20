Одна из областей Беларуси вышла на плато по коронавирусу. Угадаете, какая?

Медучреждения Витебщины начинают возвращаться к обычной работе по профилю. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что один регионов Беларуси вышел на плато по коронавирусу, проинформировало БелТА. Первыми во время второй волны COVID-19 это сделали Витебск и еще некоторые районы Витебской области.

- Последние две недели количество заразившихся держится на одном уровне, но тем не менее высоком, - пояснил Михаил Вишневецкий, начальник ГУ по здравоохранению Витебского облисполкома.

Благодаря выходу на плато на Витебщине медучреждения начинают возвращаться к обычному режиму работы. С понедельника, 21 декабря, областной клинический онкодиспансер прекращает прием пациентов с коронавирусом и возвращается к плановой помощи. Также и в реабилитационный центр «Железняки» больше не будут госпитализировать «ковидных», но после дезинфекции начнут реабилитацию людей после пневмоний.

- На данный момент в Витебской области для лечения пациентов с коронавирусом задействовано примерно 20 процентов аппаратов ИВЛ, на порядок больше кислородных точек, которых однако достаточное количество. Работают также в области 8 ПЦР-лабораторий, выполняющих в сутки примерно 3 тысячи тестов на коронавирус, - перечислил начальник облздрава.

После выхода на плато заболеваемость по Витебской области все еще продолжает расти. Тяжелых пациентов из районов госпитализируют в Полоцкую, Новополоцкую и Оршанскую больницы. В области действует обязательный масочный режим.

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