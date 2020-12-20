Стало известно, где находилась пропавшая в Бобруйске 13-летняя школьница

В Бобруйске школьница пошла в магазин и пропала. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Бобруйске вечером в среду, 16 декабря, пропала девочка 2007 года рождения.

Поиски несовершеннолетней продолжались несколько суток, ее искали волонтеры местного поисково-спасательного отряда «Феникс», а также правоохранители. Было известно лишь то, что девочка после полудня вышла из дома в магазин, но больше в квартиру не вернулась.

- Информация о пропаже несовершеннолетней Александры Ракуцкой была максимально размещена во всех соцсетях, местных и республиканских СМИ, передавалась и по радио. Волонтеры проводили ночной прочес городских микрорайонов, были оповещены охранники крупных ТЦ и водители общественного транспорта, - рассказали в поисковом отряде.

Пропавшую школьницу обнаружили рядом с торговым центром. Фото: ПСО "Феникс".

Нашли пропавшую девочку в субботу, 19 декабря, она была рядом с торговым центром «Корона». Из милиции девочку забрали родственники, с ней все хорошо, медпомощь не понадобилась.

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