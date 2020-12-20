Участники провластного автопробега посетили резиденцию Лукашенко и сфотографировались с Эйсмонт

Участники автопробега сделали селфи с Эйсмонт. Фото: БелТА.

О том, что участников республиканского автопробега «За единую Беларусь!» пригласили во Дворец Независимости, проинформировало 19 декабря БелТА.

Сообщается, что посещением резиденции Лукашенко в этот раз завершился уже ставший традиционным субботний автопробег в поддержку действующей власти. По информации информагентства во Дворце было около сотни человек - автомобилисты-участники автопробегов и их семьи. Действительно, на фото не только взрослые, но дети и подростки.

Посещая Дворец Независимости, участники провластных мероприятий фотографировались на месте Лукашенко в овальном зале. Фото: БелТА.

В резиденции им провели экскурсию, позволили посидеть на месте Лукашенко в овальном зале и постоять за трибуной, некоторым удалось сделать памятное фото с его пресс-секретарем Натальей Эйсмонт.

Как уточнило БелТА провластные автопробеги привлекают участников со всех регионов Беларуси - разного возраста, разных профессий и должностей.

На экскурсии во Дворце Независимости, по сообщению информагентства, было около ста участников провластного автопробега. Фото: БелТА.

- Охватывает чувство гордости за такое великолепие. Мы - за президента, за суверенную страну, - прокомментировала свои впечатления журналистам минчанка Наталья Лединская, которая вместе с супругом является регулярным участником провластных автопробегов.

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