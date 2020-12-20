Видеофакт. Mercedes въехал в затормозивший на трассе «Урал»: один человек погиб, трое в больнице

Водитель грузовика затормозил перед человеком на дороге, а вот водитель "Мерседеса" затормозить не успел. Фото: Сергей ГАПОН

Серьезная авария произошла на автомагистрали Светлогорск - Сосновый Бор - Полесье в субботу, 19 декабря. Подробности ДТП, а также причины столкновения на трассе грузовика и легковушки сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

ДТП случилось около 18.50 часов: на полном ходу «Мерседес» въехал в затормозивший попутный «Урал». На месте столкновения погибла 32-летняя пассажирка легковушки. Еще троих человек, водителя иномарки, 47-летнего жителя Светлогорского района, и двух его пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Что стало причиной столкновения?

- Недалеко от деревни Просвет 53-летний водитель «Урала» заметил на дороге лежащего велосипедиста, он начал останавливаться, и в этот момент в грузовик въехала сзади попутная легковушка. При этом велосипедист не пострадал. Он был пьян, на него сотрудники ГАИ составили административный протокол по факту нахождения на проезжей части, - уточнили в пресс-службе.

Следователями устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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