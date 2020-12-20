Неизвестный сообщил о взрывчатке в аэропорту Домодедово, но людей не эвакуировали

Неизвестные сообщили о минировании здания аэропорта в Москве. Фото: pixabay.com.

О том, что в аэропорту Домодедово после поступившего сообщения о «минировании» проводится проверка, сообщило ТАСС.

Также в информагентстве сообщили, что информация о «минировании» не блокировала работу московского аэропорта – он работает в штатном режиме, эвакуацию также еще не проводили.

- После поступления от неизвестного информации о том, что в здании аэропорта заложено взрывное устройство. На месте работают экстренные службы, кинологи и идет проверка, - заявил источник информагентства.

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