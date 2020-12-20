В Минск привезли символ предстоящего Рождества - Вифлеемский огонь мира

В храмы огонь привозят скауты из католических общин. Фото: catholic.by.

После небольшого путешествия по Беларуси Вифлеемский огонь мира был доставлен в Минск, сообщает телеграм-канал

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в четверг, 17 декабря, в Гродно был доставлен огонь из Вифлиема. Пламя побыла в нескольких регионах Беларуси и в воскресенье, 20 декабря, было доставлено в Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии, где прошла церемония передачи огня мира.

Но это еще не конец «путешествия» до рождественского сочельника скауты привезут Вифлеемский огонь - символ предстоящего Рождества в сотни других католических храмов Беларуси.

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