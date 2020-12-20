Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 декабря 2020 года: еще у 1944 человек за сутки подтвердился коронавирус

Коронавирусом в Беларуси заболели более 173,5 тысячи человек. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Минздрав Беларуси сообщил в воскресенье, 20 декабря, сколько еще человек в республике за сутки заразились COVID-19.

Так стало известно, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 944 человек. Таким образом, всего с начала пандемии заразились 173 тысячи 523 человека.

- Выздоровели и были выписаны за последние сутки 2 тысячи 282 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус, - пояснили в пресс-службе.

Общее число выздоровевших с начала пандемии - 151 тысяча 635 пациентов.

В усиленном режиме продолжают работать лаборатории - проведено за все время без малого 3,779 миллиона тестов.

К сожалению, стало известно, что за сутки умерли еще 8 человек. За весь период пандемии в Беларуси скончались 1 тысяча 324 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

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