Ольгу Хижинкову выпустили на свободу 20 декабря

После того, как Ольга Хижинкова была арестована, прошли несколько судов, которые добавляли ей срок ареста. Фото: Инстаграм @volgena.

О том, что Ольгу Хижинкову выпустили из заключения сообщил в воскресенье, 20 декабря, tut.by.

Белорусская медиазвезда, бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» и мисс Беларусь 2008-го года провела в заключение 42 суток ареста.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, кем является Ольга Хижинкова и чем она известна, кроме совей модельной деятельности.

Выпустили на свободу Хижинкову из тюрьмы в Жодино. Напомним, ее задержали 8 ноября, а вышла она 20 декабря 2020-го года. Несколько раз суды проходили, когда она уже находилась под арестом.

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Освобожденная после 15 суток журналистка tut.by рассказала, в каких условиях содержится на Окрестина «Мисс Беларусь - 2008», которую осудили за участие в протестах (подробности).

Супруг Хижинковой обратился с просьбой к белорусам.

Когда она выйдет на свободу, пока неизвестно (подробности).