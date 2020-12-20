Звезда Голливуда Кортни Лав поддержала мисс Беларусь Ольгу Хижинкову. И произошло чудо!

Кортни Лав восхитилась активизмом белорусок. Фото: Reuters.
В воскресенье, 20 декабря, в инстаграме известной американской актрисы и певицы, вдовы Курта Кобейна, появились посты о протестах в Беларуси. Кортни Лав также поддержала задержанную «Мисс Беларусь-2008», восхитившись солидарностью белорусок, которые запустили масштабный флешмоб.
В своем посте знаменитая американка Кортни Лав восхитилась активизмом женщин Беларуси, а еще добавила хештег #IAmOlgaKhizinkova, присоединившись к акции.
В другом посте вдовы Кобейна был перепост публикации Стивена Фрайя, который одним из первых из зарубежных медиаперсон выступил в поддержку протестующих белорусов и записал видео в поддержку. Еще 20 августа английский актер Стивен Фрай поддержал мирные протесты белорусов.
В своем инстаграме вдова Курта Кобейна сделала посты в поддержку белорусов. Фото: Инстаграм @cortneylove.
Такая поддержка в публикациях на инстаграм-странице Кортни Лав не осталась незамеченной, сотни людей поблагодарили ее за участие и поддержку.
А 20 декабря, в Беларуси из тюрьмы в Жодино на свободу выпустили и саму Ольгу Хижинкову, ее заключение продлилось 42 дня.
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