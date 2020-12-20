Появился новый сайт Госпогранкомитета со всей информацией о том, как въехать и выехать из Беларуси с 21 декабря

С 21 декабря Беларусь закрывает на выезд все наземные границы. Фото: ГПК.

О том, что на портале Госпокранкомитета сделали отдельный информационный ресурс для пересекающих границу в условиях пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба ГПК.

Ранее «Комсомолка» публиковала своеобразный гайд обо всем, что нужно знать о закрытии белорусскими властями всех наземных границ.

Отдельный ресурс, аккумулирующий официальную информацию сделал и Госпогранкомитет. На ресурсе разъясняются все правила, которые вступают в силу с понедельника, 21 декабря.

- Ресурс разъясняет правила для лиц, имеющих необходимость в пересечении белорусской границы. Здесь размещена вся информация о нововведениях и особенностях пересечения границы для всех категорий граждан, - прокомментировали в пресс-службе.

На сайте можно найти информацию о том, как после 21 декабря въезжать и выезжать из Беларуси, правила следования транзитом и через аэропорты, о необходимости ПЦР-тестов, а также информация об особенностях пересечения границы с Россией.

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