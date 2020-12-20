Декабрь уж на дворе… В центре Минска заметили водометы и спецтехнику

Водометы в Минске использовали для разгона протестующих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что 20 декабря на уже традиционных воскресных акциях протестов вновь замечена спецтехника, сообщает tut.by.

В последнее время акции проходят в формате так называемых маршей районов. Но люди все еще становятся в цепи солидарности, проходят маршами с БЧБ-символикой.

В первой половине воскресного дня в центре Минска очевидцы увидели стянутую силовиками спецтехнику: «Рубежи», бусы, водометы, а также колючую проволоку для оцепления, кое-где установлены металлические ограждения. До обеда появилась первая информация о задержаниях от очевидцев.

Напомним, в августе и осенью на многочисленных протестных акциях водометы использовались довольно часто для разгона протестующих. Причем зачастую они были "заряжены" подкрашенной водой оранжевого цвета, чтобы было можно доказать, что задержанный человек был на протестном марше.

На одной из акций был даже инцидент, когда протестующие разобрали действующий водомет на ходу - молодые люди были задержаны и стали фигурантами уголовных дел.

Однако с понижением температур и морозами водометы в Минске перестали применять.

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