Колонна тракторов с госфлагами пересекла Минск 20 декабря. Что это было?

С МТЗ тракторы отправили в торжественной обстановке. Фото: sb.by.

О том, что в воскресенье, 20 декабря, с завода МТЗ в Минске торжественно своим ходом в Витебскую область отправились десятки тракторов BELARUS, сообщило sb.by.

Сообщается, что всего на Витебщину «автопробегом» отправились примерно 250 сельхозмашин. Однако не все тракторы стартовали из Минска, несколько отправлений были еще из поселка Обчак и Сморгони.

Колонны тракторов проедут по республиканским трассам, поэтому решено было выбрать максимально разгруженный день - воскресенье. Каждую колонну возглавляют энергонасыщенные трактора BELARUS-3522 и по всем правилам сопровождают машины ГАИ.

По условию контракта между МТЗ и Витебской областью сотни тракторов должны были добираться покупателю "своим ходом". Фото: sb.by.

Продажи МТЗ в Беларуси в 2020-ом году составили свыше 1,5 тысячи тракторов, реализованных за январь-ноябрь. Больше всего тракторов с завода купили Минск и Минская область. Техника, которую торжественно отправили на Витебщину, будет направлена примерно в 40 агропромышленных хозяйств. Оставшиеся после массовой отгрузки 20 декабря 2020-го года тракторы планируется доставить в Витебскую область до конца года.

- Наши аграрии давно не получали столько техники. Эта техника мощная, и ее мы концентрируем в наших интеграционных структурах. Надеемся, что будущий аграрный год будет удачным для области, - прокомментировал Николай Шерстнев, глава Витебщины.

В воскресенье 20 декабря на республиканских трассах можно будет наблюдать колонны тракторов в сопровождении ГАИ. Фото: sb.by.

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