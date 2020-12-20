21 декабря на небе появится «Вифлеемская звезда 2020 года» - и ее смогут увидеть белорусы

В понедельник 21 декабря практически все жители Земли смогут увидеть редчайшее астрономическое событие - соединение Сатурна и Юпитера. Фото: Planet Today.

О том, что в понедельник, 21 декабря, после захода солнца на небе появится необычная звезда, сообщило «РИА Новости».

На звездном небе «сольются» Юпитер и Сатурн - две самые большие планеты Солнечной системы. Эти планеты примерно каждые 20 лет «становятся в пару», но впервые за сотни лет они будут находиться очень близко друг к другу. Последний раз подобное явление наблюдалось в 1226-ом году, то есть около 800 лет назад.

Яркое пятно, которое образует «соединение» планет астрологи уже прозвали «Вифлеемской звездой 2020-го года». Выравнивание планет относительно наблюдателей можно будет запросто наблюдать с Земли невооруженным глазом. В таком состоянии планеты пробудут примерно 5 дней, поэтому увидеть «великое соединение» можно будет успеть даже, если в понедельник этому помешает плохая погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Солнечное затмение с короной: белорусам опять не покажут! Что делать?

За уникальным астрономическим явлением можно наблюдать онлайн (подробности).

Предсказания для Беларуси и мира на 2020 и 2021 годы: что пророчили гадания на Таро, что сбылось и чего ждать.

Когда закончится коронавирус и что предсказывают для белорусов древние карты Таро, мы решили узнать у популярных гадалок. Доверять таким раскладам или нет - личное дело каждого (подробности).