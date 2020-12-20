В Ляхочах на Ведьме спасали лебедя: он попался на крючок

Спасатели достали из Ведьмы-реки лебедя, а из лебедя - рыболовный крючок.Фото: МЧС.

Спасательную операцию по освобождению лебедя провели сотрудники Ляховичского РОЧС. Лебедь попал в беду на реке Ведьма. Спасателям позвонили очевидцы, обеспокоенные, что с лебедем, который сидит на льду реки, что-то явно не так.

Чтобы подобраться к птице, сотрудник МЧС надел специальный костюм и ползком пополз к лебедю по льду. Когда он добрался до птицы, оказалось, что люди беспокоились не беспочвенно. Лебедь действительно попал в беду. Он запутался в рыболовной снасти, а в крыло его вонзился крючок.

-Проломив вокруг лебедя лед, его извлекли на берег и передали работникам ветеринарной станции, - рассказала «Ляховичскому вестнику» инспектор РОЧС Татьяна Колгушкина.

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