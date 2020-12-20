«Лайфхаки для реаниматологов». В Гродно прошел тренинг по работе с коронавирусом

В Гродно реаниматологов научили лайфхакам, которые можно применять в работе с коронавирусными пациентами. Фото: кадр из видео СТВ.

В Гродненской области прошел тренинг для медиков. Им показали нюансы и приемы успешной работы в реанимации, где лежат пациенты с тяжелой формой коронавируса. На тренинг пригласили не только врачей-реаниматологов, но и средний медперсонал, который работает в реанимации.

-Весь мир убеждается в том, что это интенсивная терапия мелочей. Этими мелочами, из которых состоит общий успех, в общем-то, и нужно делиться. Сосредоточиться на тех лайфхаках, которые в итоге могут оказать положительный эффект и принести пользу при лечении, - сказал в интервью телеканалу СТВ главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Беларуси Александр Дзядзько.

На симуляционном оборудовании и манекенах медики тренировались, как правильно снять больного с искусственной вентиляции легких, выясняли, какие типичные ошибки происходят при интубации, и почему медперсоналу стоит больше внимания уделять собственной защите от инфекции.

Такие тренинги предполагается провести во всех регионах. Во время второй волны ковида стало больше пациентов, которым требуется интенсивная терапия, поэтому все нюансы нужно отточить на практике, считает заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Гродненского государственного медицинского университета Руслан Якубцевич.

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