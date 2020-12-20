Что рассказала Ольга Хижинкова после 42 суток ареста: «Не было отопления, забрали матрасы, спала на полу в пальто»

Ольга Хижинкова рассказала, с чем пришлось столкнуться в камере изолятора на Окрестина. Фото: onliner.by

Ольга Хижинкова, которую сегодня, 20 декабря, выпустили из следственного изолятора в Жодино после 42 суток ареста, дала интервью Онлайнеру и рассказала об условиях содержания в местах заключения.

Большую часть заключения Ольга Хижинкова провела в изоляторе на Окрестина в Минске, несколько дней назад ее перевели в Жодино, и уже оттуда выпустили на свободу. Ольга рассказала о своих первых впечатлениях на свободе:

«Когда меня вели на свободу, я поразилась, насколько огромная тюрьма в Жодино. Потому что мы шли через какое-то нереальное количество коридоров и лабиринтов. Не знаю… минут семь мы постоянно шли по какому-то подземному городу. Когда вышли на воздух, я оглянулась. Там не было видно самой тюрьмы — только стена с колючей проволокой. Подумала: «Как-то странно, что вокруг нет стен со всех сторон».

По словам Ольги, она ощущает определенные проблемы, связанные с длительным отсутствием движения, в частности, у нее появилась одышка. Женщины в камере по вечерам занимались «тюремным фитнесом» - делали планку, качали пресс, отжимались, чтобы совсем не потерять тонус. За все время ее только шесть раз вывели на прогулку, причем один раз о заключенных на прогулке забыли, и женщины в легкой одежде провели в прогулочном дворике полчаса в морозную погоду.

-В той камере, в которой мы жили, после освобождения Саши Квиткевич отключили отопление и забрали все матрасы. В ее времена не работали кран и слив унитаза. Надо отдать должное, унитаз и кран починили. Но забрали матрас и выключили отопление. Я спала на полу вот в этом пальто. Так что можно сказать, что им я уже мыла пол. Не знаю, может, это способ некоего удовлетворения какого-то мужчины, который осознает, что четыре женщины спят на холодном полу при выключенном отоплении в декабре. Не знаю, что это может быть, - рассказала Ольга Хижинкова об условиях содержания в изоляторе на Окрестина.

У одной из сокамерниц, по словам Ольги, был педикулез, однако дезинфицирующие средства, которые Хижинковой передавали друзья и знакомы, ей так и не передали, а отдали все только при освобождении. В камеру же просто «высыпали полведра хлорки», которую Ольга распределила веником по полу, а потом смела в совок. Других средств борьбы с паразитами заключенным женщинам не предоставили.

-Мне кажется, что такие методы, в частности практикуемые на Окрестина, очень сильно дискредитируют сильную и процветающую Беларусь, которую мы все видим по телевизору, - резюмировала Ольга Хижинкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После освобождения Ольга Хижинкова заявила, что не собирается покидать Беларусь.

Подробнее о том, кто такая Ольга Хижинкова, которую трижды приговорили к аресту в Беларуси.

Флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой поддержала даже звезда Голливуда, вдова Курта Кобейна Кортни Лав, узнайте, ПОЧЕМУ.