Вот что пообещали жителям Минска: скоро в белорусской столице не останется грунтовых улиц!

Это грунтовка. Так вот, в Минске уже через год-два таких не будет! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Один или два года понадобится дорожникам белорусской столицы, чтобы избавить Минск от грунтовых улиц. Об этом рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на заместителя генерального директора предприятия «Горремавтодор» Владимира Латушкина.

По словам Латушкина, в 2020 году на двадцати таких улицах усовершенствовали дорожное покрытие. На 2021-й дорожники запланировали уложить асфальтобетонное покрытие еще на 10 грунтовых улицах в Минске, а через год-два и вовсе избавить от них белорусскую столицу.

Грунтовая дорога или, как ее называют в просторечии, грунтовка – это автомобильная или тракторная дорога, построенная из природного грунта. Иногда в грунт добавляют другие материалы – шлак или гравий.

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