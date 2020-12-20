В Лиде мужчину вызвали в суд: его кот подрался

В Лиде кот совершил хулиганские действия, отвечать чуть не пришлось хозяину. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Жителя Лиды вызвали в суд из-за того, что его двухлетний кот затеял драку с другим котом. Историю рассказывают Принеманские вести.

Кот Милан, который принадлежит мужчине по имени Олег, время от времени уходил из дома на прогулку. После одной из таких прогулок к Олегу пришел участковый и опросил мужчину по поводу его кота. Оказалось, кот затеял драку с другим котом во дворе неподалеку, а когда хозяйка соперника, пожилая женщина, попыталась их разнять, оцарапал ее.

За проделки кота мужчину вызвали в суд. Ему светила «административка» за нарушение правил содержания животных. Правда, уже в суде пострадавшая женщина поняла, что не может точно сказать, какой кот ее оцарапал – Милан или ее собственный, и отказалась от претензий.

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