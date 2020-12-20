В Минске в микрорайоне «Лебяжий» в РОВД отвезли отца с двумя детьми, милиция комментирует: «Никаких спецсредств не применяли!»

Днем в Лебяжьем провели детский праздник с ярмаркой и викторинами, а вечером силовики отвезли в РОВД троих мужчин, одного вместе с детьми. Фото: rebenok.by.

В субботу, 19 декабря, в Минске из двора в микрорайоне Лебяжий увезли троих мужчин. Причем одного из них отвезли в РОВД вместе с двумя дочерьми. Девочкам 6 и 8 лет. Еще один из мужчин гулял с маленьким ребенком в коляске, он вынужден был отдать коляску с ребенком соседке, чтобы не ехать с младенцем в милицию.

Как пишет rebenok.by, в этот день жители Лебяжьего устроили во дворе детский праздник с викторинами, конкурсами и развлечениями и ярмарку. Во время ярмарки во двор приехали силовики, одну женщину едва не задержали из-за разноцветных ленточек.

Мужчин задержали вечером, когда они были на прогулке с детьми уже после праздника. Мужчину с двумя детьми выпустили в тот же вечер.

В МВД прокомментировали ситуацию.

-В субботу, 19 декабря, около 9 часов вечера от граждан сотрудникам милиции поступила информация о подозрительной толпе в микрорайоне «Лебяжий», среди которой замечены малолетние дети, - рассказали в ОИОС УВД Мингорисполкома. - Вскоре туда прибыли ближайшие наряды, задействованные в охране общественного порядка. Правоохранители попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой. Однако те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке.

-В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми. Второй также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт. По прибытию в территориальный орган внутренних дел в отношении доставленных мужчин был начат административный процесс. При этом никаких спецсредств сотрудники милиции не применяли! – уточнили в УВД.

В милиции напомнили о том, что нельзя использовать детей «в качестве ширмы для ухода от ответственности».

-Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, не вызывает уважения, а скорее осуждение, - отметили в УВД.