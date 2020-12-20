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Алексей Венедиктов о соглашении между белорусским МВД и Росгвардией: «Это возможность прямого вхождения РФ силовыми структурами на территорию Беларуси»

Российский журналист выразил обеспокоенность тем, что силовики двух стран теперь могут работать на территории друг друга
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Алексей Венедиктов обеспокоен, что Росгвардия и МВД Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: reform.by.

Алексей Венедиктов обеспокоен, что Росгвардия и МВД Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: reform.by.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал соглашение между МВД Беларуси и Росгвардией «настораживающим сигналом» как для народа Беларуси, так и для россиян. Такое заявление он сделал в эфире программы «Будем наблюдать» 19 декабря, пишет reform.by.

Венедиктов отметил, что он с трудом может представить белорусских силовиков в России, но не исключает, что мы сможем наблюдать Росгвардию на территории Беларуси.

«И вот это довольно любопытный сюжет. Это действительно возможность прямого вхождения РФ силовыми структурами на территорию Беларуси. Для борьбы с внутренним врагом. (…) Это не между Министерством обороны и Министерством обороны. Которое есть по поводу баз. Это Росгвардия работает на внутреннего врага что называется. Поэтому я бы обратил внимание на это движение», - сказал Венедиктов.

Текст Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации был опубликован на Национальном правовом портале Беларуси 18 декабря. Соглашение предусматривает, в частности, сотрудничество в обеспечении общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом.