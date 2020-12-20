Украинцы стали вдвое меньше доверять Лукашенко

Украинцы стали меньше доверять Лукашенко за последний год. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Украине резко снизился процент граждан, которые доверяют Александру Лукашенко. Об этом сообщает newsbel.by со ссылкой на Центр «Новая Европа», который и выступил заказчиком социологического исследования.

В 2019 году также проводились опросы, чтобы выяснить степень доверия украинцев к Лукашенко. Тогда 66 процентов опрошенных граждан Украины ответили, что они вполне доверяют руководителю соседней страны. Недоверие высказали 15 процентов.

В 2020 году ситуация изменилась. О доверии к Александру Лукашенко заявили только 37 процентов жителей Украины, о недоверии – почти половина (48 процентов).

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