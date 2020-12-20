Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации поджелудочной железы и почки

После самой редкой в мире трансплантации белоруска родила ребенка- это первый случай в стране! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрав сообщил о радостном событии: несколько дней назад в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске молодая женщина, которой ранее трансплантировали комплекс «поджелудочная железа+почка», выносила и родила здорового малыша.

Молодую мать зовут Марина, с пяти лет у нее тяжелое заболевание – сахарный диабет. Только пациентам с 1 типом сахарного диабета, осложненным почечной недостаточностью, выполняют такую трансплантацию. Это самый редкий тип трансплантации в мире. Марине операцию сделали в 2015 году в 9-й городской клинической больнице Минска (нынешний МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии).

-На свет появился замечательный мальчик весом 2 кг. 680 г, ростом 48 см, 8/8 баллов по шкале Апгар». Сейчас и малыш и мама чувствуют себя удовлетворительно, - рассказал директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев.

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