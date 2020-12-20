Стало известно, какую еду можно найти в белорусских лесах зимой, если вы потеряетесь или уйдете туда жить

Это вешенки. У них есть ножки, их можно есть. А те, что такие же, но без ножек - трутовики. Их лучше не пробовать. Фото: сайт Нацпарка "Беловежская пуща".

Отдел охраны леса и лесного хозяйства национального парка «Беловежская пуща» рассказал, чем можно питаться зимой в лесу, если вы по каким-то причинам там оказались.

Первый лайфхак: собирайте ягоды! Шиповник, боярышник и рябина висят на ветках до самых морозов, а иногда еще и дольше. Под снегом на болотах можно найти клюкву.

Второй лайфхак: грибы. Зимой в белорусских лесах они тоже растут. Ассортимент невелик, но все они вкусные, широко распространенные и найти их несложно.

-Зимние грибы растут преимущественно на стволах деревьев, а также на поваленных деревьях и пеньках. Собирать их легко, так как отсутствие листвы на деревьях позволяет видеть грибы издалека. Это такие виды грибов, как вешенка и зимний опенок, - рассказали в отделе охраны леса. - В начале зимы в лесу можно найти осенние грибы – рядовки, осенние опята. Самыми распространенными в зимнем лесу являются поздние вешенки, внешне не отличающиеся от тех, что выращивают в теплицах. По форме своей вешенки похожи на ракушки, поэтому их называют ракушечными или устричными грибами.

Лайфхак третий: лечебная чага. Этот гриб не едят, а делают из нее чай, являющийся мощным биогенным стимулятором. Кстати, собирают чагу как раз зимой.

Лайфхак четвертый: желуди. Если вы найдете в лесу дуб, то наверняка найдете под ним и желуди. При большой необходимости можно употребить в пищу и их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Журналистка «Комсомолки» попробовала приготовить кофе из желудей. И вот что получилось.