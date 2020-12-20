Пьяный водитель в Минске сбежал с порога диспансера, куда его привезли, чтобы освидетельствовать. Милиция стреляла

Мужчина пытался убежать, когда его привезли на медосвидетельствование. Фото: кадр из видео МВД.

В Минске водитель «Ситроена» попытался сбежать от сотрудников милиции, когда его привезли на медицинское освидетельствование. Мужчину остановили, когда он наехал на бордюр, и направили на проверку на алкоголь.

Перед входом в диспансер мужчина оттолкнул милиционеров, вырвался и побежал.

-В ходе преследования один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, после чего нарушитель остановился и был задержан., - рассказали в ГАИ.

31-летнего водителя все же освидетельствовали. Оказалось, в крови у него содержалось 0,52 промилле алкоголя. В отношении него составили пять административных протоколов.

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