Помните «аптечки от радиации»? Вот что в них находят. В Витебске изъяли 2370 просроченных галлюциногенных таблеток

Такие аптечки надо сдавать в милицию - в них опасные и просроченные таблетки. Фото: УВД Витебского облисполкома.

2370 таблеток, содержащих психотропные составляющие, изъяла витебская милиция на одном из предприятий. Администрация предприятия сама обратилась в милицию после того, как на складе нашли большое количество ярких коробочек с неизвестными таблетками.

Следственно-оперативная группа обнаружила на складе 395 тубусов с надписью «Тарен», внутри каждого из них было по шесть белых таблеток. «Тарен» - препарат, который может вызывать галлюцинации. В случае обнаружения этого лекарства нужно сразу обращаться в милицию, так что на предприятии поступили правильно.

Кстати, срок годности препаратов истек еще в 1984 году. Подобными аптечками ранее укомплектовывались, в частности, бомбоубежища. В народе их называли «аптечки от радиации».

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