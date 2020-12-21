В ГУВД Мингорисполкома рассказали, сколько людей было задержано на акциях протеста 20 декабря

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, сколько людей было задержано на акциях протесте 20 декабря Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, какое количество людей было задержано на акциях протеста, прошедших в воскресенье, 20 декабря. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

- В воскресенье, 20 декабря, в разных раинах Минска собирались небольшие группы граждан, у которых была с собой незарегистрированная и плакаты с различными призывами. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали участников несанкционированных мероприятий о невозможности противоправных действий. На акциях протеста были задержаны около 100 человек – это самые активные, - сообщили в ведомстве.

И добавили о том, что в милиции и далее проводится проверка по установлению лиц, которые принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но задержаны не были.

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