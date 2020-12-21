В Минэкономики озвучили прогноз по ВВП Беларуси до конца года

В Минэкономики уверены, что предприятий справились с непростыми условиями 2020-го года, а к концу года ВВП начал поступательно восстанавливаться. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В интервью СТВ первый замминистра экономики Юрий Чеботарь рассказал, как ведомство справлялось с вызовами 2020-го года, пишет БелТА.

По его словам все новые вызовы требовали быстрых реакций и справиться с ними удалось.

- Весь год мы придумывали какие-то нестандартные решения для выхода их тех ситуаций, в которых оказывался ряд наших отраслей. Сегодня можно сказать, что мы с этой задачей справились, - уверен представитель Минэкономики.

По предварительному прогнозу ВВП Беларуси по итогам 2020-го года может достичь 99,2 процентов. А показатели примерно четверти отраслей выросли в сравнении с прошлым годом.

- Около половины (отраслей - Ред.) работают с темпами хуже к прошлому году. Но тенденцию такова, что с начала лета они все начали прибавлять. В целом же, пик снижения валового внутреннего продукта (интегрированного показателя, характеризующего работу экономики) пришелся на лето - до 98 процентов. Сейчас мы поступательно восстанавливаемся, - прокомментировал Чеботарь.

Также он заметил, что во время пандемии сохранились и конкурентные позиции на мировом рынке. Прежде всего, благодаря решению не останавливать производство во время пандемии.

- Сальдо внешней торговли по сравнению с 2019-ым годом существенно улучшилось. Более чем в два раза рост этого результирующего показателя. Также на 8 процентов выросли доходы населения. А после роста безработицы и частичной занятости в мае и в течение лета, сейчас происходит стабилизация на рынке труда, - резюмировал чиновник.

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