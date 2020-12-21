Группа Trubetskoy выпустила клип «Volya» в поддержку Ольги Хижинковой. Фото: скриншот с видео

Группа Trubetskoy выпустила клип «Volya» в поддержку «Мисс Беларусь – 2008» Ольги Хижинковой, которая вышла на свободу 20 декабря после 42 суток ареста. В видео содержатся кадры с акций протестов, которые проходили в Беларуси в 2020 году.

Участники группы рассказали, что посвятили композицию «Volya» всем женщинам свободной Беларуси.

- Эта песня посвящается нашим женам, мамам, дочерям, подругам, бабушкам, которые в трудный период для Беларуси встали на защиту свободы, чести и достоинства. И персонально – «Мисс Беларусь – 2008» Ольге Хижинковой, которая более месяца находилась в изоляторе на Окрестина за то, что она принимала участие в мирных акциях протеста. В воскресенье, 20 декабря, случилось чудо и ее наконец-то освободили, - сообщили музыканты.

Напомним, что Ольга Хижинкова была задержана в районе Ратуши 8 ноября.

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