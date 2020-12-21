Профессор-инфекционист сказал, почему дети переносят COVID-19 легче и, что делает коронавирус с организмом пожилых

Врачи считают, что у детей школьного возраста есть следовые антитела к другим коронавирусам, которые в итоге уменьшают тяжесть течения COVID-19. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что существует много концепций, объясняющих, почему дети переносят коронавирус легче, рассказал в эфире СТВ Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ.

Так по его словам среди всех респираторных заболеваний и других вирусов коронавирусы были и раньше - около 10 процентов.

- Но они не были такие злые, на них никто так не обращал внимание, - пояснил он.

Встречались часто с коронавирусом, разновидностей которого много в природе, и ветврачи.

- Это болезни птиц (есть такое заболевание, как ринотрахеит кур), коронавирус собак и многих других животных. Ветеринары давно работают с коронавирусом, белорусские в том числе. У них даже есть вакцины, какой-то опыт по этому поводу, - перечислил Жаворонок.

И, переходя непосредственно к вопросу о коронавирусе у детей, напомнил, что именно в возрастной группе школьников - у детей в организме наибольшее число различных антител.

- Самое большое количество антител к разным респираторным инфекциям - это группа 6 - 16 лет. То есть, это школа и есть. В школах на уроках, переменах, в столовых постоянно идет массовое проэпидемичивание. Возможно, и это одна из концепций, у детей есть следовые антитела к другим коронавирусам, которые неким образом в итоге уменьшают тяжесть этого заболевания, - заметил инфекционист.

Говоря о тяжести коронавируса для пожилых людей, профессор Жаворонок напомнил о патогенезе «ковида», что в механизме действия коронавирусной инфекции - «свертывание крови и склонность к свертыванию».

- А что такое свертывание? Это инсульт, инфаркт, тромбы в сердце, головном мозге, других местах, где есть атеросклеротические бляшки. При коронавирусной инфекции получается тотальное свертывание в мелких сосудах, и в легких, в том числе. Естественно, у пожилых людей есть предпосылки к этому, поэтому это является основным, почему у возрастных людей иногда это может закончиться фатально, - напомнил доктор медицинских наук.

Журналист спросил у профессора правда ли, что коронавирус стал «молодеть» и есть ли случаи, когда заболевание достаточно тяжело протекает и у молодых?

- Да, буквально на днях я смотрел двух пациентов по санавиации. Один, к сожалению, там прогноз был самый плохой. Все, что можно, там назначили, но, к сожалению, не удалось спасти. А второй несколько лучше. Конечно, можно разные цифры называть: но все же возраст 50+, 60+ - это совсем плохо, - резюмировал инфекционист.

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