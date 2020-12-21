Задержан 18-летний парень, который администрировал телеграм-канал «Каратели Молодечно» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что был задержан 18-летний парень, который являлся администратором телеграм-канала «Каратели Молодечно». В отношении него возбудили уголовное дело за клевету. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли и задержали 18-летнего студента из Молодечно, который являлся администратором телеграм-канала «Каратели Молодечно». Он не только опубликовывал в чатах персональные данные сотрудников милиции, но также призывал к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. В своих публикациях студент также размещал ссылки с инструкциями для блокировки железнодорожного транспорта, обучал погромам. Информацию опубликовывали и в других деструктивных телеграм-каналах, - проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что в числе потерпевших оказался руководитель одного из следственных подразделений Минской области, о котором 18-летний студент распространил ложные сведения в телеграм-канале.

- В отношении 18-летнего студента было возбуждено уголовное дело за клевету. Также хотелось бы напомнить, что сотрудники ГУБОПиК МВД продолжают документировать деятельность администраторов деструктивных телеграм-каналов, - сообщила Чемоданова.

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