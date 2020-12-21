Командой Тихановской опубликован список доказательств нарушений на выборах - первая часть

Команда оппозиции проверяет поступающие материалы о пытках и фальсификации выборов в Беларуси и передает проверенные данные в ЕС, США и другие страны, выступающие за расширение санкций. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в воскресенье, 20 декабря, в сети появился первый список доказательств нарушений на выборах, сообщил телеграм-канал экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Данные опубликованы в так называемой Единой Книге Регистрации Преступлений (ЕКПР), сообщает команда Тихановской.

В первой части - 28 материалов проведенных проверок. Авторы проекта уточняют, что была проведена тщательная проверка поступившей информации. Дела исследуют независимые юристы, проверяют прокуроры и следователи, а также изучают другие эксперты.

Сообщается, что далее «доказательства нарушений на выборах в Беларуси» будут передаваться странам, выступающим за расширение санкционного списка. А точнее в правительства Евросоюза, США, Канады, Великобритании и других государств. Также документы получит Суд универсальной юрисдикции Литвы.

- На данный момент поступило еще более тысячи материалов о пытках и фальсификации выборов. Следующие данные будут опубликованы 20 января 2021, - пояснили в команде оппозиции, заметив, что продолжает работа по проверке материалов о пытках и фальсификации выборов продолжается.

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