ВОЗ сообщила о новом штамме коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии

Новый коронавирус распространяется быстрее обычного, а также на 70 процентов заразнее первоначального варианта. Фото: Reuters.

О том, что новый штамм коронавируса, который был ранее выявлен в Англии теперь уже - ВОЗ обнаружила в Дании, Нидерландах и Австралии, проинформировало «РИА Новости».

После обнаружения нового типа COVID-19 в Великобритании в организации заявляли, что тесно контактируют с властями, и обещают проинформировать общественность о его характеристиках.

Напомним, впервые зафиксирован новый штамм был в Англии в середине декабря 2020-го года. Минздрав Англии констатировал, что распространяется новый коронавирус быстрее обычного и стал доминировать в Лондоне, а также на 70 процентов заразнее первоначального варианта. В стране были введены новые ограничения, по сути означающие локдаун. Ряд стран, в том числе ЕС объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

Также появились первые оценки ситуации от иммунологов. Так специалист из Италии заявил, что новый штамм коронавируса, зафиксированный в Великобритании реагирует на вакцину, также как и «обычный» COVID-19.

- Новый вариант SARS-CoV-имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом «шипе» (spike). Хотя и есть гипотеза, что эти мутации смогут увеличить переносимость вируса, но, по всей видимости, они не поменяют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину, - прокомментировал эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний Минздрава Италии Джованни Рецца.

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