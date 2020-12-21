В Минздраве напомнили о работе Сall-центров по вопросам, связанным с коронавирусом. Что можно узнать

В Минздраве напомнили о работе Сall-центров по вопросам, связанным с коронавирусом Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения напомнили о том, что в учреждениях здравоохранения работают Call-центры по вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Специалисты смогут ответить на различные вопросы, которые связаны с коронавирусной инфекцией. К примеру, как правильно себя вести с людьми, заболевшими COVID-19, а также с контактами 1-го уровня. Или же о получении лечебно-диагностической помощи в период пандемии, среди которой и выписка лекарств на льготной основе и за полную стоимость. У специалистов можно поинтересоваться также о соблюдении профилактических мероприятий во время коронавируса, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что номера телефонов Call-центров можно найти на официальном сайте Минздрава.

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