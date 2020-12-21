В Минске 47-летнего мужчину будут судить за блокировку дорог во время акции протеста. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали, что 47-летнего мужчину будут за блокировку дорог во время акции протеста. Расследование уголовного дела уже завершено. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- По имеющейся информации, 1 ноября 47-летний мужчина принимал участие в акции протеста, которая проходила на проспекте Независимости. Вместе с неизвестными он упорно нарушал общественный порядок. Мужчина находился в первых рядах несанкционированного массового мероприятия и принимал участие в блокировке дорог, выходя на проезжую часть, - пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что к материалам уголовного дела были приобщены видео, размещенные в интернете, а также записи с камер видеонаблюдения.

- Уже допросили и обвиняемого, и свидетелей. Удалось установить, что в результате блокировки движения общественного транспорта, ущерб коммунальному предприятию составил более 10 тысяч рублей, - проинформировали в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 – Участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок.

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