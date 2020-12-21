Минэкономики: До 2025 года в Беларуси построят новые заводы и поддержат отстающие регионы

Минэкономики рассказало о планах о создании новой экономики Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, как в Беларуси будут поддерживать отстающие регионы и на что будет нацелена работа экономики в ближайшую пятилетку, рассказал в эфире СТВ Юрий Чеботарь, первый заместитель главы Минэкономики, пишет БелТА.

Так, по словам первого замминистра, отстающие районы получат определенные льготы «для создания новых прорывных производств». А базироваться поддержка будет на определенном потенциале того или иного региона. Под потенциалом здесь имеются ввиду собственные ресурсы района, а именно: рабочие кадры, сырье, элементы привлечения туристов.

- В стране поставлена амбициозная задача по формированию новой экономики, в основе которой - интеллектуальные продукты и услуги. Что предполагает целевую финансовую поддержку проектов для создания новых прорывных производств, - пояснил Чеботарь.

Также представитель Минэкономики подчеркнул, что для достижения этих целей уже составлен не только планы на 2021-й год, но и на пятилетку.

- Ключевое направление основано на запуске нового инвестиционного цикла: строительстве новых предприятий и заводов. Однако во главе угла - эффективность, - уточнил чиновник.

Проекты должны будут реализовываться, по его словам, не только в Минске и облцентрах, но повсеместно. А особенно в районах, где есть сложности с занятостью населения и собственными доходами региона.

- В каждом таком отстающем районе должна появиться как минимум одна новая эффективно работающая компания, - подчеркнул первый замминистра экономики.

В начале 2021 года каждый район Беларуси, который нуждается в поддержке, получит отдельный документ с предусмотренными мерами, пообещал представитель Минэкономики.

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