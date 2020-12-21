В МВД создали единую базу участников несанкционированных акций протеста, и она уже функционирует

В МВД создали базу участников несанкционированных акций протеста, и она уже функционирует Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел заявили о создании базы участников несанкционированных акций протеста, и она уже функционирует. Об этом сообщили в сюжете на телеканале «Беларусь 1» в воскресенье, 20 декабря.

- После событий, которые произошли в Беларуси 9 августа, в МВД приняли решение о том, что необходимо создать единую базу данных по всей стране, которая бы позволяла учитывать информацию о лицах, которые были задержаны или идентифицированы. В дальнейшем эта информация использовалась бы нами для работы, - сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

В качестве примера Купченя привел ситуацию с человеком из Бреста.

- Человек проживает в Бресте и принимает там участие в акциях протеста. Затем он приезжает в Минск также для участия в несанкционированных мероприятиях и его задерживают. Сразу же мы проверяем его по базе и устанавливаем, что он уже задерживался в Бресте. Отсюда следует, что задержание уже повторное. Эта информация имеет существенное значение при рассмотрении дела в суде, - пояснил Купченя.

Он рассказал, что оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно.

- Все наши общественные места, основные площадки и те точки, где ранее уже проходили акции протеста, у нас на видеостенах. Мы круглосуточно мониторим их, - заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

На телеканале «Беларусь 1» проинформировали, что в базе – участники акций протеста, пользователи чатов, администраторы телеграм-каналов. В базе также указаны возраст, пол, место работы или учебы, хобби.

По словам начальника милиции общественной безопасности Юрия Назаренко, удалось совершить огромный рывок, которые позволяет устанавливать участников акций протеста.

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