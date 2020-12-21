СК: Почти 60 человек проходят по уголовному делу о блокировке дорог в Бресте протестующими 13 сентября

Стало известно, что грозит остановившим общественный транспорт в сентябре в Бресте протестующим. Фото: СК.

О том, что из-за массовых несанкционированных акций в Бресте 13 сентября 2020-го года было ограничено движение транспорта, в том числе общественного, рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Как пояснили в УСК по Брестской области, расследование уголовного дела в отношении 10 обвиняемых уже завершено. Но еще продолжаются следственные мероприятия в отношении 9 других обвиняемых, а также 37 человек, подозреваемых в противоправных действиях. Возраст обвиняемых от 20 до 40 лет.

- В Бресте протестующими было ограничено движение транспорта, остановлены троллейбусы, сорваны два рейса городского транспорта, а также сокращена работа торговых объектов, - перечислили в СК результаты акций 13 сентября.

Вышедшие на проезжую часть протестующие стали фигурантами уголовных дел. Фото: СК.

События происходили в центре Бреста - на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко. Ограничение движения транспорта продлилось более часа, по информации СК, общий простой троллейбусов превысил 29 часов, автобусов свыше 5 часов, а маршрутки останавливались на 5 минут. Еще протестующих обвиняют в сокращении работы киосков и ресторанов более чем на 30 минут.

- Личности участников противоправных действий установлены. Изъяты записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и сами обвиняемые, - констатировали в СК.

Уголовные дела возбуждены за активно участие в нарушающих общественный порядок групповых действиях (ч.1 ст.342 УК РБ), максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Обвиняемые до суда находятся под подпиской о невыезде, один - под домашним арестом.

Следствие продолжается.

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