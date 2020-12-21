В Лунинецком районе автомобиль переехал 44-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Фото: МВД

В Лунинецком районе автомобиль переехал 44-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД

- В пятницу, 18 декабря, автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находилась 52-летняя женщина, переехал 44-летнего мужчину, лежавшего на проезжей части. Мужчину доставили в больницу. Он скончался через несколько часов, - пояснили в ведомстве.

И отметили, что на куртке у мужчины находилась световозвращающая полоса.

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