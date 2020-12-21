21 декабря - самый короткий день 2020 года. Вот сколько он продлится

В понедельник, 21 декабря, световой день продлится всего 7 часов. Фото: pixabay.com.

О том, что день зимнего солнцестояния состоится в понедельник, 21 декабря, написало ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В этот самый короткий день в году световой день продлится всего 7 часов с небольшим, сегодня же - самая длинная ночь. В Минске в понедельник рассвет в 9.27 часов, а уже в 16.50 часов солнце зайдет. Напомним, самый длинный день был 22 июня, когда солнце не заходило более 17 часов.

- Солнце, двигаясь по эклиптике, достигает в этот день самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном - лето, - констатировали в планетарии.

Следующие несколько дней Солнце будет «держать высоту», будто бы ненадолго остановившись, эти дни в астрономии называются «стояние Солнца».

- В полдень 21 декабря можно будет наблюдать самое низкое положение солнца над горизонтом в Северном полушарии. Солнце взойдет на юго-востоке, а зайдет на юго-западе, описав самую короткую дугу на небосводе, - добавили астрономы.

Напомним, в этот день будет наблюдаться одно редкое астрономическое явление - на звездном небе «сольются» Юпитер и Сатурн - две самые большие планеты Солнечной системы.

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