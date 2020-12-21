В Узде 54-летняя женщина отравилась угарным газом. Она в больнице Фото: Инна КОРСАК

В Узде 54-летняя женщина отравилась угарным газом. Об этом сообщили на сайте Минского областного управления МЧС.

- В воскресенье, 20 декабря сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в больницу поступила 54-летняя женщина с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». В доме женщина находилась вместе со своей сестрой и сыном. Удалось установить, что женщина почувствовала недомогание после того, как накануне топила печь, - пояснили в ведомстве.

Предварительная причина случившегося – нарушение правил эксплуатации печей.

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