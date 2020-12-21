После ДТП на М1 в Дубровенском районе спасатели доставали из кабины водителя фуры

Водитель фуры врезался в другой стоящий большегруз. Фото: МЧС.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшие выходные на трассе М1 недалеко от деревни Шуховцы, что в Дубровенском районе.

Авария случилась в воскресенье, 20 декабря, сообщает пресс-служба МЧС. Около 17.20 часов в дежурную службу поступила информация о ДТП с пострадавшим. Сообщалось, что одна фура «Ивеко» врезалась в другой припаркованный большегруз «Сканию».

Прибывшим по вызову спасателям пришлось буквально вырезать из кабины водителя «Ивеко», который оказался заблокирован после столкновения.

- Пострадавшего дальнобойщика спасатели деблокировали с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Его передали медработникам скорой помощи, которые с травмами различной степени тяжести доставили водителя в больницу, - уточнили в МЧС.

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