В Полоцком районе на рыбалке провалились под лед отец и сын. Они погибли

Фото носит иллюстративный характер. Фото: БелТА

В Полоцком районе на рыбалке провалились под лед отец с сыном. Они погибли. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- Трагедия случилась в воскресенье, 20 декабря, на озере Щаты. Спасателям позвонил рыбак, который сообщил о том, что под лед провалились двое мужчин, - пояснили в ведомстве.

Сотрудники МЧС достали тела мужчин из воды. Отцу было 72 года, а сыну – 40 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками, и они провалились под лед. Один из мужчин погиб.

Сотрудники МЧС смогли спасти 25-летнего парня. (подробности)

В Чериковском районе двое подростков провалились под лед. Один из них утонул.

Второму парню на помощь пришли местные жители. Он доставлен в больницу. (подробности)

В Калинковичском районе 37-летний мужчина решил искупаться в реке и утонул.

Он вместе с друзьями отдыхал на реке Ипа. (подробности)