В Полоцком районе на рыбалке провалились под лед отец и сын. Они погибли

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В Полоцком районе на рыбалке провалились под лед отец с сыном. Они погибли. Об этом сообщили на сайте МЧС.
- Трагедия случилась в воскресенье, 20 декабря, на озере Щаты. Спасателям позвонил рыбак, который сообщил о том, что под лед провалились двое мужчин, - пояснили в ведомстве.
Сотрудники МЧС достали тела мужчин из воды. Отцу было 72 года, а сыну – 40 лет.
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