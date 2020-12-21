Тело пропавшей в октябре женщины нашли в реке в Каменецком районе

1 ноября житель Каменца заявил, что его жена пропала. Труп супруги нашли в реке спустя 1,5 месяца. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в реке Лесной в Каменецком районе было обнаружено тело пропавшей без вести женщины, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу УСК по Брестской области.

В милицию в воскресенье, 20 декабря, позвонил местный рыбак - он пришел с удочкой к реке с утра и обнаружил труп женщины.

Вскоре была установлена личность - 54-летнюю жительницу Каменца объявили в розыск 1 ноября, когда ее супруг пришел к правоохранителям с заявлением о пропаже.

- Во время осмотра следственно-оперативной группой на теле погибшей видимых телесных повреждений обнаружено не было. Однако назначена судмедэкспертиза и выясняются все обстоятельства трагического происшествия, - уточнили в УСК.

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