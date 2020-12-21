Украина продлила карантин из-за коронавируса на всю зиму - до 28 февраля 2021 года

Правительство Украины продлило карантинные мероприятия против коронавируса на несколько месяцев. Фото: svidok.info.

О том, что в Украине с 19 декабря на всей территории принято решение о продлении действия карантина на несколько месяцев, проинформировала пресс-служба ГПК Беларуси в своем телеграм-канале.

Карантинные мероприятия в стране-соседке будут проводиться вплоть до 28 февраля 2021-го года. Такое решение утверждено соответствующим постановлением правительства Украины.

По данным ресурса worldometers.info за все время в Украине коронавирусом заразились 970 тысяч 993 человека, ежесуточный прирост в последнее время составляет около 6000 инфицированных. За все время в стране скончались более 16,6 тысячи человек.

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