Погода в Беларуси на 22 декабря: мокрый снег, дождь и до +3 градусов Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси по прогнозам синоптиков 22 декабря, во вторник, ожидается мокрый снег и дождь. Об этом сообщает БелТА.

По стране будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируется слабый туман и гололедица. Ветер будет преобладать южный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. По западу порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от минус 5 до плюс 1 градуса тепла. Днем- от минус 3 до плюс 3.

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