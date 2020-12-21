Шел между путей и не реагировал: В Минске на железной дороге погиб мужчина

Пенсионер погиб под колесами пассажирского поезда "Брест - Минск". Фото: Надежда БУТОВИЧ

Под колесами пассажирского состава «Брест - Минск» в пятницу, 18 декабря, погиб мужчина. Подробности смертельного происшествия на железной дороге сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Известно, что смертельный наезд произошел около 23.14 часов недалеко от остановочного пункта «Столичный». Под колеса пассажирского поезда попал 66-летний мужчина, он погиб на месте.

- Машинист поезда, увидев человека между путей, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. Пешеход от полученных травм погиб на месте, - прокомментировали в пресс-службе.

Погибшим оказался 66-летний житель Копыльского района. По факту гибели пенсионера проводится проверка. Задержка состава в пути составила 10 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экшен-ДТП в Могилеве: BMW упал с моста на рельсы, а водитель с пассажиром сбежали с места аварии.

Правоохранители выяснили, водитель легковушки была пьяной. В больницу и она, и пассажирка обратились позже, но сказали, что поранились дома (подробности).

Поезд Полоцк-Минск сбил 86-летнего велосипедиста, пенсионер погиб.

Трагедия произошла в Минской области, обстоятельства выясняются (подробности).

В Витебске 13-летнему подростку поездом ампутировало ногу.

Парень играл с друзьями на железнодорожном полотне, а когда увидел состав, попробовал запрыгнуть на подножку (подробности).