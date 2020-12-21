Лукашенко назначил главу Государственного таможенного комитета. Фото: БелТА.

В понедельник, 21 декабря, Александр Лукашенко провел так называемый кадровый день. И вот кого он назначил:

Новым председателем Государственного таможенного комитета стал Владимир Орловский - до этого он был замом.

Уполномоченным по делам религий и национальностей стал Александр Румак.

Также новые руководители появились в некоторых райисполкомах.

Денис Дишук стал председателем Березинского райисполкома, Юрий Панфилов - главой Октябрьского района Витебска, Алексей Героев - главой Железнодорожного района Витебска.

Еще пятерых кандидатов на должности Первый согласовал без личной встречи, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Первым заместителем министра здравоохранения стала Елена Богдан, заместителем министра здравоохранения – Дмитрий Чередниченко.

Также предполагалось, что Александр Лукашенко сегодня назначит нового гендиректора государственного телеканала СТВ. Как оказалось, новую кандидатуру президент не согласовал. Напомним, должность гендиректора СТВ стала вакантна после того, как как предыдущий руководитель Игорь Луцкий стал министром информации. Исполняющим обязанности генерального директора сейчас числится заместитель гендиректора Кирилл Казаков.