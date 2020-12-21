Под Витебском сфотографировали туманную радугу: что это такое?

Увидеть такую радугу - настоящая удача. Она очень быстро исчезает. Фото: Вконтакте.

В 22 километрах от Витебска сфотографировали редкое атмосферное явление – туманную радугу. Снимок опубликован в паблике «Природа Беларуси». Сделано фото 20 декабря.

Что такое туманная радуга? Это радуга, которая появляется не после дождя, а во время тумана. И она не разноцвветная, а белая! Иногда туманная радуга тоже бывает окрашена, как и обычная, но цвета очень бледные, и человеческий глаз их просто не различает. Белая туманная радуга образуется, когда солнечный свет проходит через очень маленькие капли воды, радиусом менее 0,05 мм. При определенных условиях такую радугу можно увидеть, если стать спиной к солнцу и смотреть в сторону тумана. Увидеть туманную радугу выпадает нечасто еще и потому, что, появившись, она очень быстро растворяется в воздухе.

В Беларуси появление туманной радуги фиксировали летом – тогда редкое природное явление сфотографировали в небе над Ратомкой, что под Минском. Об этом писал mlyn.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Туманная радуга - это просто редкое природное явление, оно ничего не предвещает. А вот звезды и планеты еще как предвещают. Что прогнозируют астрологи на 2021 год белорусам, смотрите ЗДЕСЬ.