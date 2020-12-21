В Минске жители семи домов остались без воды. Когда подключат?

В Минске семь домов остались без воды: авария. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Жители семи домов во Фрунзенском районе Минска остались без воды 21 декабря. Перебой случился из-за повреждения водопроводной сети диаметром 250 мм. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на УП «Минскводоканал».

Без воды остались многоквартирные дома на улице П.Глебки (№ 92, 94, 96 и 98) и дома № 73, 75 и 77 на улице Ольшевского. Жителям этих домов подвозят питьевую воду автоцистернами, в «Минскводоканале» сообщили, что организовали и временное снабжение потребителей горячей водой.

Аварию устраняют. Предположительно, жителям семи домов предстоит сидеть без воды до вечера – в «Минскводоканале» ориентировочным сроком устранения неполадки называют 17 часов 21 декабря.

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