С января белорусов начнут прививать российской вакциной: кто получит ее первым?

С января белорусы получат прививки от ковида. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Первые прививки от COVID-19 сделают белорусам уже в январе. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, пишет официальный телеграм-канал Минздрава.

Прививки будут делать российской вакциной Спутник V, первая партия ее поступит уже в январе.

Первыми вакцину получат медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер – все, кто по роду своей профессиональной деятельности вынужден контактировать с большим количеством людей. Вакцинация для них будет бесплатной.

«Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины, - сказал Пиневич. - Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки и т.д.»

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О том, что вакцинировать белорусов будут российской вакциной, сообщалось еще в ноябре. Тогда Минздрав проинформировал, что привить ланируется не менее четверти населения.